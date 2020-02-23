Губернатор Московской области Андрей Воробьев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Делегация Московской области во главе с губернатором Андреем Воробьевым в воскресенье возложила венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба руководителя региона.

"Андрей Воробьев во главе делегации Подмосковья возложил венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Традиционная церемония в Александровском саду приурочена к Дню защитника Отечества, который отмечается в России 23 февраля", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в составе подмосковной делегации в церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, члены регионального правительства, депутаты, главы муниципалитетов, поисковики и другие. Собравшиеся почтили память погибших защитников Отечества минутой молчания. После исполнения гимна России торжественным маршем прошла рота почетного караула и военный оркестр.

Впервые праздник 23 февраля отметили в 1919 году, в годовщину создания Красной армии, а с 1922 года чествовать военных стали ежегодно.