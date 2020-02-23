В городе Санья заявили о безопасной утилизации медицинских отходов на фоне коронавируса

САНЬЯ /Китай/, 23 февраля. /ТАСС/. Власти города-курорта Санья в провинции Хайнань (Южный Китай) заявили о безопасной утилизации медицинских отходов в условиях распространения заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом говорится в заявлении департамента охраны окружающей среды города.

"В условиях эпидемии [заболевания, вызываемого новым коронавирусом] для предотвращения экологических рисков, а также предотвращения повторных вспышек распространения инфекции через сточные воды и загрязнение почвы был принят ряд мер для обеспечения безопасной утилизации медицинских отходов и очистки сточных вод в городе", - говорится в заявлении ведомства. В документе указано, что с 22 января в городе Санья путем высокотемпературного сжигания было утилизировано около 112,8 тонн медицинских отходов. При этом загрузка перерабатывающих предприятий составила около 83,5%.

В сообщении подчеркивается, что для транспортировки отходов были выделены специальные автомобили, назначены спецработники, которые прошли дополнительное обучение. Власти также сообщили о том, что всем рабочим мусороперерабатывающих предприятий выделяются маски, индивидуальные защитные костюмы, очки, средства дезинфекции.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2442 летальных исхода, выздоровели почти 22,9 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса приближается к 77 тыс.

Количество зараженных в провинции Хайнань достигло 168, из них 54 в городе Санья. В общей сложности 106 пациентов на острове выздоровели и выписаны из больниц.