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Распространение коронавируса нового типа

В Англии у четырех человек, эвакуированных с Diamond Princess, диагностирован коронавирус

Общее число инфицированных британцев достигло 13

ЛОНДОН, 23 февраля. /ТАСС/. Минздрав Великобритании сообщил, что у четырех человек, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит в порту города Иокогама, диагностировано заражение новым коронавирусом. Об этом заявил в воскресенье главный санитарный врач Англии Крис Уитти.

"Тесты еще четыре пациентов в Англии на COVID-19 дали положительный результат, что довело количество случаев в Великобритании до 13", - говорится в распространенном заявлении Уитти. "Вирус был передан им на борту круизного лайнера Diamond Princess", - добавил эксперт. Он сообщил, что указанные люди были перемещены из больницы города Уиррал (графство Мерсисайд), где на карантине находятся все эвакуированные властями Великобритании люди (13 британцев и два ирландца), в специализированный инфекционный центр.

По информации телеканала Sky News, инфицированными оказались три британских подданных и один гражданин Ирландии.

Ранее Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии сообщило о новых 57 случаях заражения коронавирусом на борту Diamond Princess. Общее число случаев заражения на борту судна достигло 691. Трое из них - пожилые граждане Японии - умерли после госпитализации. На борту лайнера сейчас остаются около 1 тыс. человек. Большинство из них - члены экипажа, а также те пассажиры, кто контактировал с зараженными, но еще не был переведен в специальные учреждения в Японии с целью наблюдения за состоянием здоровья.

Лайнер Diamond Princess вышел из Иокогамы 20 января и вернулся обратно 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружили новый коронавирус. Мужчина сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии, на судне, где находились около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа из 50 стран, включая 24 россиян, с 5 февраля был объявлен двухнедельный карантин.

Операция по эвакуации около 1 тыс. незараженных пассажиров с борта Diamond Princess длилась с 19 по 21 февраля. Граждан РФ сейчас на судне нет - часть из них, включая зараженных коронавирусом, эвакуирована в Казань, другие покинули Японию самостоятельно. Помимо Великобритании в отдельном порядке с помощью чартерных рейсов из Японии своих жителей с лайнера забрали США, Южная Корея, Австралия, Израиль, Канада и Гонконг. Всего таким образом было вывезено порядка 800 человек.

Теги
ВеликобританияРаспространение коронавируса нового типа
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