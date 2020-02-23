В КБР уволят заведующую поликлиникой, где персонал пил алкоголь в рабочее время

НАЛЬЧИК, 23 февраля. /ТАСС/. Заведующую поликлиникой, в которой медперсонал распивал спиртное в рабочее время, намерены уволить, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Кабардино-Балкарии.

Ранее в социальных сетях появилось видео, снятое посетительницей детской поликлиники, которая не нашла на рабочих местах врачей и зашла в ординаторскую, где медперсонал вместе с заведующей поликлиникой отмечал праздник. Автор видео говорит, что время съемки 11 часов утра, а врачи спрятали под стол бутылку со спиртным.

"Произошедшее в центральной районной больнице Терского района не останется без внимания, сотрудники, позволившие себе распитие спиртных напитков в рабочее время, заведующая поликлиники, допустившая нарушение дисциплины, будут наказаны в соответствии с трудовым законодательством. На уровне учреждения уже проведена служебная проверка, заведующая поликлиникой будет уволена, остальные получат выговоры с занесением в личное дело", - сказали в пресс-службе.

Как сообщается, со вторника начнется ведомственная проверка учреждения, по результатам который будут приняты меры и в отношении руководства центральной районной больницы.