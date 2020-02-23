Власти Эмилии-Романьи из-за коронавируса закрыли школы и отменили мероприятия

ТАСС, 23 февраля. Губернатор северной области Эмилия-Романья Стефано Боначчини распорядился закрыть до 1 марта все образовательные учреждения и отменить общественные мероприятия из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщило в воскресенье агентство ANSA.

"Мы решили принять ряд мер, чтобы воспрепятствовать распространению вируса, и обеспечить гражданам наилучшие условия безопасности", - приводит оно слова губернатора. Эмилия-Романья - четвертая итальянская область после Ломбардии (где зафиксировано наибольшее число из 153 инфицированных), Венето и Фриули - Венеции-Джулии.

Власти Ломбардии также распорядились закрыть с понедельника школы. Отменены все массовые мероприятия, закрыты общественные места, такие как театры, включая "Ла Скала", и музеи. Прекращают работу бары и дискотеки. Пока такая мера не коснулась ресторанов и магазинов. 10 городов Ломбардии в районе Лоди, где находится локальный эпицентр распространения вируса, полностью изолированы. Карантинные нормы приняты в ряде городов Венето, в том числе в Венеции, где досрочно завершился карнавал.

Губернатор Лигурии Джованни Тоти распорядился закрыть до 1 марта все образовательные учреждения, музеи и библиотеки из-за риска распространения коронавируса нового типа. Об этом он написал в Twitter.

"С завтрашнего дня и до 1 марта [в области] будут закрыты школы, музеи и библиотеки и отменены общественные мероприятия", - говорится в записи. На данный момент в Лигурии пока не зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.

Согласно последним данным, в Италии умерли три человека, которые были инфицированы новым коронавирусом. Всего в стране зарегистрированы более 150 случаев заражения, больше всего в Ломбардии (110 инфицированных), в Венето (21) и в Эмилии-Романье (9).

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Россию.