Иностранцы впервые вышли в суперфинал конкурса управленцев "Лидеры России"

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Два гражданина Украины попали в число 60 участников суперфинала конкурса "Лидеры России" по итогам полуфинала для конкурсантов из Центрального федерального округа (ЦФО). Об этом сообщил журналистам в воскресенье руководитель конкурса, генеральный директор автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"В финал прошли двое человек из Украины, это [выход иностранцев в суперфинал] впервые за историю конкурса", - сказал Комиссаров, добавив, что в общей сложности в суперфинал по итогам состоявшегося полуфинала "вышли 60 конкурсантов".

В полуфинале участвовали шесть иностранцев: четыре гражданина Украины и по одному участнику из Эстонии и Белоруссии. Иностранные участники были приглашены именно в полуфинал для ЦФО, в котором соревновались 555 человек.

По словам Комиссарова, в настоящий момент определены имена 270 суперфиналистов. "В марте в Москве мы впервые проведем полуфиналы специализаций "Здравоохранение", "Наука" и "Финансы и технологии", по итогам которых приглашения в суперфинал получат еще 30 конкурсантов", - добавил руководитель конкурса.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.

Первый конкурс "Лидеры России" прошел в 2017-2018 годах. Всего на него было подано 199 тыс. заявок. 11 февраля 2018 года по итогам финального этапа, состоявшегося в Сочи на базе образовательного центра "Сириус", были определены 103 победителя.

16 января 2019 года проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров сообщил, что более 70 из 103 победителей первого конкурса управленцев "Лидеры России" заняли серьезные посты в государственных органах и бизнес-структурах, в том числе двое стали губернаторами (Дмитрий Артюхов и Василий Орлов), а четверо - заместителями федеральных министров.

Второй конкурс проходил в 2018-2019 годах. Он стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран, в финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями.

4 октября 2019 года начался прием заявок на участие в третьем конкурсе "Лидеры России". Заявочная кампания завершилась 27 октября, всего было получено более 233 тыс. заявок. 28 октября стартовал дистанционный этап конкурса. Очные полуфиналы проходят во всех федеральных округах с января по март 2020 года, сразу после этого состоится суперфинал.