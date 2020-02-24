В Дагестане открыли парк и памятник участникам Великой Отечественной войны

МАХАЧКАЛА, 24 февраля. /ТАСС/. Парк "Дружба" и памятник участникам Великой Отечественной войны - выходцам из сел Ахар и Шушия - открыли в воскресенье в Новолакском районе Дагестане, сообщается на сайте правительства региона.

"В День защитника Отечества председатель правительства Дагестана Артем Здунов и руководитель администрации главы и правительства Дагестана Владимир Иванов приняли участие в открытии в Новолакском районе парка "Дружба" и памятника участникам Великой Отечественной войны - выходцам из сел Ахар и Шушия", - говорится в сообщении.

Строительство парка, где расположились этновыставка традиционной культуры "Годекан", детский городок, воркаут-площадка и искусственный водопад, как отмечается, началось в прошлом году в рамках реализации регионального проекта "Поддержка местных инициатив". "Пройдя конкурсный отбор, район получил финансовую поддержку для возведения парка на свободном земельном участке между населенными пунктами Ахар и Шушия площадью 2,5 га. Активное участие в процессе принимали общественность села и меценаты", - сообщается в тексте.

Премьер-министр региона на церемонии открытия отметил важность реализации программы "Поддержка местных инициатив" в республике. "Сегодня знаменательный день - в Год памяти и славы в нашей стране в честь 75-летия Победы мы открываем парк "Дружба". Очень важно, что в реализации проекта, результат которого мы видим сегодня, объединились два села. За счет таких добрых начинаний происходят открытия парков, спортивных площадок, ремонт дорог, школ, которые строятся вами в рамках программы "Поддержка местных инициатив", - приводятся на сайте слова Здунова.

Владимир Иванов в свою очередь напомнил о подвиге в годы Великой Отечественной войны выходцев из Новолакского района. "180 тыс. дагестанцев ушли на войну, более 80 тыс. не вернулись с нее. Сегодня мы открываем памятник ушедшим на фронт выходцам из сел Ахар и Шушия. Их было 139, из них остались на полях сражений 65. Подвиг этих людей является образцом самоотверженности и патриотизма для нынешнего поколения дагестанцев. Сегодня мы открываем здесь памятник тем, о ком мы будем помнить всегда", - цитирует пресс-служба Иванова.

В рамках торжественного мероприятия Артем Здунов вручил жителям Новолакского района правительственные награды и юбилейные медали "20 лет разгрома международных бандформирований".