{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

В Дагестане открыли парк и памятник участникам Великой Отечественной войны

На территории парка разместились этновыставка традиционной культуры "Годекан", детский городок и воркаут-площадка. Его возвели в рамках регионального проекта "Поддержка местных инициатив"

МАХАЧКАЛА, 24 февраля. /ТАСС/. Парк "Дружба" и памятник участникам Великой Отечественной войны - выходцам из сел Ахар и Шушия - открыли в воскресенье в Новолакском районе Дагестане, сообщается на сайте правительства региона.

"В День защитника Отечества председатель правительства Дагестана Артем Здунов и руководитель администрации главы и правительства Дагестана Владимир Иванов приняли участие в открытии в Новолакском районе парка "Дружба" и памятника участникам Великой Отечественной войны - выходцам из сел Ахар и Шушия", - говорится в сообщении.

Строительство парка, где расположились этновыставка традиционной культуры "Годекан", детский городок, воркаут-площадка и искусственный водопад, как отмечается, началось в прошлом году в рамках реализации регионального проекта "Поддержка местных инициатив". "Пройдя конкурсный отбор, район получил финансовую поддержку для возведения парка на свободном земельном участке между населенными пунктами Ахар и Шушия площадью 2,5 га. Активное участие в процессе принимали общественность села и меценаты", - сообщается в тексте.

Премьер-министр региона на церемонии открытия отметил важность реализации программы "Поддержка местных инициатив" в республике. "Сегодня знаменательный день - в Год памяти и славы в нашей стране в честь 75-летия Победы мы открываем парк "Дружба". Очень важно, что в реализации проекта, результат которого мы видим сегодня, объединились два села. За счет таких добрых начинаний происходят открытия парков, спортивных площадок, ремонт дорог, школ, которые строятся вами в рамках программы "Поддержка местных инициатив", - приводятся на сайте слова Здунова.

Владимир Иванов в свою очередь напомнил о подвиге в годы Великой Отечественной войны выходцев из Новолакского района. "180 тыс. дагестанцев ушли на войну, более 80 тыс. не вернулись с нее. Сегодня мы открываем памятник ушедшим на фронт выходцам из сел Ахар и Шушия. Их было 139, из них остались на полях сражений 65. Подвиг этих людей является образцом самоотверженности и патриотизма для нынешнего поколения дагестанцев. Сегодня мы открываем здесь памятник тем, о ком мы будем помнить всегда", - цитирует пресс-служба Иванова.

В рамках торжественного мероприятия Артем Здунов вручил жителям Новолакского района правительственные награды и юбилейные медали "20 лет разгрома международных бандформирований".

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестанЗдунов, Артем Алексеевич75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
СМИ: ухудшение ситуации с коронавирусом может привести к нехватке 150 препаратов в США
По данным портала Axios, это связано с тем, что Китай является одним из крупнейших поставщиков компонентов, используемых для изготовления лекарств, которые продаются в США
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС