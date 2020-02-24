Еврокомиссия ограничила командировки своих сотрудников в Китай из-за коронавируса

БРЮССЕЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) приняла решение ограничить командировки своих сотрудников в Китай из-за вспышки в этой стране нового коронавируса. Об этом сообщил журналистам в понедельник представитель ЕК.

"Мы не рекомендуем командировки в Китай, Гонконг и Макао для наших сотрудников, кроме случаев крайней необходимости. Что касается сотрудников, которые возвращаются оттуда, то мы разрешаем им работать из дома в течение 14 дней, - сказал он.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 31 стране, включая Россию. К настоящему моменту число летальных исходов в Китае составило почти 2,6 тыс., выздоровели около 25 тыс. человек, общее число инфицированных превысило 77 тыс.