{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Еврокомиссия ограничила командировки своих сотрудников в Китай из-за коронавируса

Как сообщили в комиссии, вернувшимся из Китая сотрудникам разрешают работать из дома в течение 14 дней

БРЮССЕЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) приняла решение ограничить командировки своих сотрудников в Китай из-за вспышки в этой стране нового коронавируса. Об этом сообщил журналистам в понедельник представитель ЕК.

"Мы не рекомендуем командировки в Китай, Гонконг и Макао для наших сотрудников, кроме случаев крайней необходимости. Что касается сотрудников, которые возвращаются оттуда, то мы разрешаем им работать из дома в течение 14 дней, - сказал он.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 31 стране, включая Россию. К настоящему моменту число летальных исходов в Китае составило почти 2,6 тыс., выздоровели около 25 тыс. человек, общее число инфицированных превысило 77 тыс.

Теги
КитайРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Во Франции задержали автобус из Италии из-за пассажира, почувствовавшего недомогание
Пассажир госпитализирован
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС