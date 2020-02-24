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Хоккеисты детско-юношеских команд Тольятти устроили массовую драку

По данным Минспорта Самарской области, серьезных травм никто не получил

САМАРА, 24 февраля. /ТАСС/. Хоккеисты двух детско-юношеских команд Тольятти, принявшие участие в массовой драке после матча в воскресенье, не получили никаких серьезных травм. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства спорта Самарской области.

По данным местных СМИ, соответствующая видеозапись появилась в соцсетях. На кадрах видно, что взрослым пришлось вмешаться, чтобы разнять детей.

"Массовая драка хоккеистов произошла 23 февраля по окончанию матча двух тольяттинских детско-юношеских команд "Лада" (ДЮСШ "Лада") и "Волгарь" (КСДЮСШОР-13 "Волгарь"). По имеющейся информации, драка на льду продолжалась не более минуты. Никаких серьезных травм игроки команд не получили. Сейчас организаторы соревнований разбираются в обстоятельствах инцидента, в том числе, кто спровоцировал массовую драку игроков, как действовали тренеры обеих команд", - сообщили в пресс-службе министерства.

В Министерстве спорта области считают случившееся недопустимым, инцидент "не красит ни юных игроков, ни тренеров, ни спортивные школы, которые представляют команды". Там выразили уверенность, что позицию о недопустимости случившегося также разделяют тренеры и родители детей, а также надежду, что те проведут необходимые беседы с участниками инцидента.

Теги
РоссияСамарская область
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