{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Умер испанский писатель и знаток русской литературы

Хуану Эдуардо Суньиге был 101 год

МАДРИД, 24 февраля. /ТАСС/. Испанский писатель Хуан Эдуардо Суньига умер в понедельник на 102-м году жизни. Об этом сообщило в Twitter министерство культуры и спорта пиренейского королевства.

"Мы прощаемся с писателем и переводчиком <...> Суньигой, который был награжден тремя национальными наградами, последняя из которых - Национальная премия по литературе 2016 года", - говорится в публикации ведомства.

Хуан Эдуардо Суньига родился 24 января 1919 года в Мадриде. Он считался одним из крупнейших в Испании специалистов по русской литературе. Важной темой его работ стала также гражданская война в стране (1936-1939).

В 1951 году он издал свой первый роман. За свою творческую карьеру Суньига опубликовал многочисленные исследования и очерки о славянской литературе, а также о русских писателях. Так, он написал очерки, посвященные Чехову, Пушкину и Тургеневу.

Теги
Испания
Реклама на ТАСС
Умер президент музея-заповедника "Петергоф" Знаменов
Вадиму Знаменову было 83 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС