Умер испанский писатель и знаток русской литературы

МАДРИД, 24 февраля. /ТАСС/. Испанский писатель Хуан Эдуардо Суньига умер в понедельник на 102-м году жизни. Об этом сообщило в Twitter министерство культуры и спорта пиренейского королевства.

"Мы прощаемся с писателем и переводчиком <...> Суньигой, который был награжден тремя национальными наградами, последняя из которых - Национальная премия по литературе 2016 года", - говорится в публикации ведомства.

Хуан Эдуардо Суньига родился 24 января 1919 года в Мадриде. Он считался одним из крупнейших в Испании специалистов по русской литературе. Важной темой его работ стала также гражданская война в стране (1936-1939).

В 1951 году он издал свой первый роман. За свою творческую карьеру Суньига опубликовал многочисленные исследования и очерки о славянской литературе, а также о русских писателях. Так, он написал очерки, посвященные Чехову, Пушкину и Тургеневу.