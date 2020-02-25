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На юге Приморья температура воздуха установилась на 10 градусов выше нормы

Из-за необычно теплой погоды в нацпарке "Земля Леопарда" уже начали набухать сережки вербы. Специалисты заповедника ожидают скорого появления первых подснежников

ВЛАДИВОСТОК, 25 февраля. /ТАСС/. Температура воздуха в Приморском крае установилась на 3-9 градусов выше средних многолетних значений для конца февраля, а на южном побережье - до 10 градусов выше нормы. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе Приморского гидрометцентра.

"По Владивостоку в последние три дня температура воздуха была выше нормы на 3,5-7 градусов. В среднем по Приморскому краю она выше нормы на 3-9 градусов, а местами на южном побережье - до 10 градусов", - сообщил представитель гидрометцентра.

Из-за необычно теплой погоды в этом году в национальном парке "Земля Леопарда" начали раньше времени набухать сережки ивы, называемой в народе вербой. Обычно на юго-западе Приморья цветение вербы начинается в марте.

"Специалисты нацпарка "Земля леопарда" не исключают, что вслед за цветением ив и дальнейшим таянием снега к лучам солнца потянутся и первые ростки зеленой травы. Вскоре из общей, пока еще серо-коричневой, гаммы в лесу будут ярко выделяться первоцветы, такие как адонис амурский с ярко-желтыми лепестками. Отметим, что негативного воздействия на диких животных ранняя оттепель не оказывает", - говорится в официальном сообщении нацпарка.

Как рассказали ТАСС в Ботаническом саде-институте Дальневосточного отделения РАН, первых подснежников здесь также ожидают раньше обычного. При этом в заповедниках других районов Приморья пока признаков ранней весны не наблюдается. Так, в Лазовском заповеднике на большей части территории лежит устойчивый снежный покров, а в Уссурийском заповеднике сохраняются достаточно низкие среднесуточные температуры.

В 2019 году пожароопасный сезон в Приморском крае из-за аномально теплой и сухой зимы начался уже в январе. По данным ФГБУ "Авиалесоохрана", в прошлом году в крае произошло 578 лесных пожаров, а площадь, пройденная огнем, составила 66,859 тыс. га. В то же время август 2019 года в крае оказался самым дождливым за всю историю наблюдений: всего семь солнечных дней и трехмесячная норма осадков.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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