Вдвое больше детей-инвалидов из Хабаровского края смогут летом посетить лагерь на море

ХАБАРОВСК, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края вдвое больше потратят на организацию профильной смены в лагере на морском побережье для детей с инвалидностью. Этим летом там смогут отдохнуть около 150 детей, сообщается на сайте правительства региона во вторник.

"По поручению губернатора Сергея Фургала увеличено финансирование проекта "Ласковое море". Об этом сообщили в министерстве социальной защиты населения края. Благодаря этому летом вдвое больше детей-инвалидов отправятся на профильную смену в загородный оздоровительный лагерь Приморского края. Здесь они смогут не только оздоровиться, но и пройти социальную адаптацию", - говорится в сообщении.

Годом ранее в лагерь смогли поехать 75 детей с сопровождающими, в этом году, как уточнили ТАСС в министерстве социальной защиты населения края, смену посетят 150 детей с одним из родителей. Речь идет о детях с множественными нарушениями развития, а также о детях из психоневрологических интернатов. За счет краевого бюджета обеспечивается оплата путевки и проезда, на эти цели в этом году направят около 10 млн рублей, годом ранее финансирование проекта составляло примерно 4 млн рублей.

"Дети отдохнут в лагере под Находкой в Приморском крае. С ними будут проводиться специальные занятия, они будут общаться с другими детьми, с родителями будут проводить беседы психологи", - сказал ТАСС представитель министерства.

Всего в Хабаровском крае свыше 5,1 тыс. детей-инвалидов, желающих посетить лагерь из числа семей с детьми с множественными нарушениями развития пока около 200. "Регион будет стараться полностью закрыть потребность в проведении профильной смены для этих детей", - сказал представитель министерства.

Профильная смена "Ласковое море" действует более 12 лет. Ежегодно в августе дети с тяжелыми множественными нарушениями развития, нарушениями аутистического спектра в сопровождении взрослых отдыхают и проходят социальную адаптацию в загородных лагерях Приморского края.