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Зиничев: пользователи лесных участков должны оборудовать свою технику системой ГЛОНАСС

Такие меры будут правильными, считает глава МЧС

ИРКУТСК, 25 февраля. /ТАСС/. Арендаторы лесных участков должны оборудовать свою лесозаготовительную технику системой ГЛОНАСС. С таким предложением во вторник выступил в ходе совещания в Иркутске о подготовке к паводкоопасному периоду и пожароопасному сезону глава МЧС России Евгений Зиничев.

"Если силы и средства лесхоза [оборудованы] системой ГЛОНАСС, то у меня есть предложение, чтобы мы понимали какая техника у арендаторов есть, чтобы она тоже была оборудована этими средствами. Это будет правильно и с точки зрения применения, и для правоохранителей", - сказал Зиничев.

Теги
РоссияЗиничев, Евгений Николаевич
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