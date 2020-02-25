Кожемяко: старт реформы по обращению с отходами в Приморском крае практически провален

ВЛАДИВОСТОК, 25 февраля. /ТАСС/. Старт реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), которая началась в Приморском крае с 1 января 2020 года, практически провален, сообщил во вторник на совещании глава региона Олег Кожемяко. В крае не были созданы маршруты сбора отходов и контейнерные площадки, а конкурсы по выбору транспортных компаний были проведены некачественно.

Во Владивостоке в начале года сложилась сложная ситуация с вывозом мусора. В частности, возникли претензии к подрядчику, компании "Дальэко", который некачественно организовал работу по вывозу отходов. В результате у многих жилых домов скапливался мусор, и решить проблему удалось лишь к концу января.

"Региональным оператором не подготовлены маршруты сбора мусора, бездумно проведены конкурсы по выбору транспортных компаний, не созданы контейнерные площадки, не уточнена база абонентов - все это привело к справедливому недовольству жителей Приморья", - сказал Кожемяко, слова которого приводит пресс-служба правительства края.

Он отметил, что старт реформы практически провален, и для стабилизации ситуации должен быть разработан четкий план, по которому край будет двигаться дальше. Власти направят дополнительные средства на покупку техники, в том числе и для Владивостока, помогут муниципалитетам с оборудованием контейнерных площадок, но эту работу необходимо провести в кратчайшие сроки, уточнил губернатор.

Сейчас в крае в вывозе коммунальных отходов задействованы 226 единиц спецтехники, 73 из них работают во Владивостоке. В апреле парк мусоросборочной техники пополнят 14 машин, закупленные на средства краевого бюджета, но требуется еще как минимум 20 автомашин и 12,5 тыс. мусорных контейнеров. Почти 2 тыс. мусорных контейнеров уже установлено. "В Ленинском районе часть маршрутов по вывозу мусора, которые обслуживала компания "Дальэко", переданы "Роднику ДВ", решается вопрос о таком же механизме и по Первомайскому району", - процитировала пресс-служба зампредседателя правительства Приморья Елену Пархоменко.

Приморье - один из 11 регионов, которые к сентябрю 2019 года не вошли в реформу обращения с отходами и сделали это с 1 января. В рамках новой системы в крае начал работать "Приморский экологический оператор", который теперь действует на всей территории края. Изменение системы обращения с бытовыми отходами также проводится в рамках реализации нацпроекта "Экология", который разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется направить 4,041 трлн рублей.