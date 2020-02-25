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Распространение коронавируса нового типа

Более тысячи постояльцев отеля на Тенерифе изолировали из-за туриста с коронавирусом

Коронавирус был диагностирован у медика из Италии. Он проживал в гостинице в населенном пункте Адехе со своей женой

МАДРИД, 25 февраля. /ТАСС/. Итальянский медик, проживающий на севере Италии, оказался инфицирован коронавирусом. Диагноз ему был поставлен после обращения с соответствующими симптомами в больнице на Тенерифе (Канарские острова), куда он приехал отдыхать. Об этом сообщили местные власти.

Итальянец помещен в карантин.

По данным газеты Diario de Avisos, более тысячи туристов, которые находились в отеле в населенном пункте Адехе на острове, были помещены в карантин. В этой же гостинице отдыхал итальянец со своей супругой. Так, сейчас гостям отеля запрещено покидать его.

В правоохранительных органах королевства подтвердили информацию. "Да, он (отель - прим. ТАСС) на карантине, и его охраняет полиция", - уточнили стражи порядка. Медики проверяют всех постояльцев, а также персонал отеля.

По информации пражской газеты Mlada fronta DNES, среди отдыхающих в гостинице Hotel H10 Costa Adeje Palace находятся шестеро граждан Чехии.

До этого в Испании было подтверждено лишь два случая заражения. Оба человека уже поправились.

Ряд стран уже объявили об ограничениях на въезд для итальянских граждан, особенно тех, которые проживают в областях, где выявлены локальные очаги заболевания. Так, на Маврикий накануне не пустили 40 итальянцев, которые были вынуждены вернуться на родину. Ряд консульств в Италии, включая США в Милане, приостановило прием документов. "Полностью сохраняется оказание консульских услуг в посольстве в Риме, а также консульствах во Флоренции и Неаполя", - указывается в соответствующем заявлении Госдепа.

Теги
ИспанияИталияРаспространение коронавируса нового типа
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