Шойгу выразил соболезнования родным маршала Язова

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу выразил соболезнования родным и близким маршала Советского Союза Дмитрия Язова, умершего на 96-м году жизни. Об этом говорится в сообщении Минобороны, распространенном во вторник.

"Примите мои глубочайшие соболезнования в связи с кончиной маршала Советского Союза Дмитрия Тимофеевича Язова. Истинный офицер и настоящий патриот, преданный воинскому долгу, Дмитрий Тимофеевич всегда отдавал себя без остатка делу служения Отчизне", - говорится в тексте соболезнований.

В сообщении подчеркивается, что Язов был и останется человеком-легендой, от начала и до конца прошедшим Великую Отечественную войну, зарекомендовавшим себя смелым и решительным бойцом, мудрым и ответственным командиром.

"Недаром он был назначен министром обороны в сложное для страны время и достойно исполнял обязанности, оставаясь верным своим идеалам и Родине", - подчеркивается в тексте.

Также Шойгу отметил, что вклад Язова в укрепление обороноспособности государства, непримиримая борьба с фальсификацией отечественной истории заслуживают самой высокой оценки и большого уважения.

Маршал Язов умер 25 февраля в Москве после тяжелой и продолжительной болезни.