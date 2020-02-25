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Шойгу выразил соболезнования родным маршала Язова

Министр обороны назвал его истинным офицером и настоящим патриотом

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу выразил соболезнования родным и близким маршала Советского Союза Дмитрия Язова, умершего на 96-м году жизни. Об этом говорится в сообщении Минобороны, распространенном во вторник.

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"Примите мои глубочайшие соболезнования в связи с кончиной маршала Советского Союза Дмитрия Тимофеевича Язова. Истинный офицер и настоящий патриот, преданный воинскому долгу, Дмитрий Тимофеевич всегда отдавал себя без остатка делу служения Отчизне", - говорится в тексте соболезнований.

В сообщении подчеркивается, что Язов был и останется человеком-легендой, от начала и до конца прошедшим Великую Отечественную войну, зарекомендовавшим себя смелым и решительным бойцом, мудрым и ответственным командиром.

"Недаром он был назначен министром обороны в сложное для страны время и достойно исполнял обязанности, оставаясь верным своим идеалам и Родине", - подчеркивается в тексте.

Также Шойгу отметил, что вклад Язова в укрепление обороноспособности государства, непримиримая борьба с фальсификацией отечественной истории заслуживают самой высокой оценки и большого уважения.

Маршал Язов умер 25 февраля в Москве после тяжелой и продолжительной болезни.

Теги
РоссияЯзов, Дмитрий Тимофеевич
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