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Распространение коронавируса нового типа

Число летальных исходов у заразившихся коронавирусом в Южной Корее достигло 10

Количество инфицированных составляет 977 человек

СЕУЛ, 25 февраля. /ТАСС/. Количество летальных исходов в результате заражения коронавирусом Южной Корее выросло до десяти. Об этом во вторник сообщил Центр контроля и профилактики заболеваний при Минздраве страны.

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В последние несколько дней в Южной Корее наблюдается резкий рост числа заразившихся, большая часть новых случаев выявлена в городе Тэгу и граничащих с ним районах. На текущий момент число инфицированных коронавирусом в Корее увеличилось на 84 и составляет 977 человек.

Власти полагают, что вспышка инфекции началась с членов секты Синчхончжи, службы которой дважды посещала заразившаяся женщина. Также выяснилось, что она посещала врача, но, несмотря на характерные симптомы, отказалась пройти тест на коронавирус и продолжала вести активный образ жизни, способствуя распространению заболевания.

Теги
КитайРеспублика КореяРаспространение коронавируса нового типа
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