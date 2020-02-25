Оргкомитет Азиатских пляжных игр направил в Санья защитные средства на сумму $40,6 тыс.

САНЬЯ /Китай/, 25 февраля. /ТАСС/. Организационный комитет Азиатских пляжных игр направил в город-курорт Санья (провинция Хайнань, Южный Китай) защитные средства на сумму 284 тыс. юаней (порядка $40,63 тыс.) в качестве помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил портал "Наньхайван".

По его данным, сразу после вспышки заболевания, вызываемого новым коронавирусом, организационный комитет Игр начал кампанию по оказанию помощи всем слоям населения города Санья, где, как запланировано, с 28 ноября по 6 декабря текущего года пройдут 6-е Азиатские пляжные игры.

Организаторы состязаний передали городу более 43 тыс. защитных масок и более 30 тыс. пар перчаток, импортированных из России.

Азиатские пляжные игры - спортивные соревнования, проводимые один раз в два года среди атлетов азиатских стран. Традиционно в рамках Игр проводятся соревнования по водным видам спорта (плавание, парусный спорт, водное поло), пляжным вариантам некоторых видов спорта (футбол, волейбол, баскетбол, самбо, бодибилдинг, гандбол), а также смешанным видам, представляющим собой комбинацию из состязаний на суше и воде.

Впервые Азиатские пляжные игры состоялись в 2008 году на Бали в Индонезии. Санья - не первый китайский город, который будет принимать соревнования. В 2012 году Игры прошли в городе Хайян в провинции Шаньдун на востоке Китая. В разные годы состязания также проводились в Индонезии (2008), Омане (2010), Таиланде (2014) и Вьетнаме (2016).

Вспышка коронавируса

Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены во многих странах, включая Россию.

По данным на утро вторника, власти Китая зафиксировали в стране 2663 летальных исхода, выздоровели более 27,2 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 77,6 тыс. Количество заболевших на острове Хайнань достигло 168 человек, из них пять скончались, 122 вылечены и выписаны из больниц. Число зараженных в городе Санья составило 54, один умер, 38 выздоровели.