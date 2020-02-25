Региональный чемпионат WorldSkills в Саратовской области посвятили 75-летию Победы

САРАТОВ, 25 февраля. /ТАСС/. Пятый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) открылся во вторник в Саратове, профессиональные соревнования будут посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила ТАСС министр образования региона Ирина Седова.

"Сегодня мы открываем региональный чемпионат WorldSkills Russia. Число участников чемпионата растет ежегодно и в этом году соревноваться будут более 400 молодых профессионалов. Профессиональные соревнования мы посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и проведению в России Года памяти и славы", - сказала Седова.

Открытие состоялось в Саратовском академическом театре юного зрителя им. Ю. П. Киселева. В нем приняли участие около 450 человек. Концертная программа была посвящена 75-летию Победы, артисты исполнили песни военных лет.

По словам министра, соревнования пройдут на 14 площадках техникумов и колледжей в крупнейших городах региона - Саратове, Балаково и Энгельсе. Оценивать работу студентов будут более 450 экспертов. "В этом году региональный чемпионат охватит 33 компетенции, в прошлом году их было 26. Участники опробуют силы в разработке компьютерных игр и мультимедийных приложений, разработке мобильных приложений, управлении локомотивом, физической культуре и фитнесе и других", - отметила Седова.

Победители регионального этапа чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) примут участие в полуфинале WorldSkills Russia, который состоится апреле в Башкирии.

Worldskills International - международная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки по всему миру. Ассоциация существует с 1946 года, ее задача - пробудить энтузиазм молодежи в освоении рабочих профессий, мотивировать к конкуренции для повышения навыков и способностей.