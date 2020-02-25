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Снимок российского фотографа вошел в шорт-лист претендентов на победу в World Press Photo

На фотографии Никиты Терешина изображен предприниматель, убирающий две противотанковые ракеты по завершении выставочного дня на Международной оборонной выставке IDEX-2019

ГААГА, 25 февраля. /ТАСС/. Российский фотограф Никита Терешин претендует на победу в категории "Фотография года" конкурса World Press Photo. В шорт-лист в общей сложности вошло шести снимков, сообщили во вторник организаторы конкурса.

На фотографии Терешина, названной "Ничего личного - подсобное помещение войны" (Nothing Personal - the Back Office of War) изображен предприниматель, убирающий две противотанковые ракеты по завершении выставочного дня на Международной оборонной выставке IDEX-2019 в Абу-Даби 18 февраля 2019 года. Этот же снимок претендует на победу в категории "Проблемы современности". В других категориях россияне в шорт-лист не вошли.

За право называться фотографией года ведут борьбу еще пять снимков. На одном из них изображена плачущая родственница жертвы крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии 10 марта 2019 года. На другой фотографии запечатлены столкновения между студентами и полицией в Алжире. На четвертом снимке показаны участники антиправительственных выступлений в Судане, которые привели к свержению с власти Омара аль-Башира, правившего 30 лет. Пятая претендующая на победу фотография сделана в центре по приему беженцев в Польше. На ней представлена страдающая психическим расстройством 15-летная армянская девочка в инвалидной коляске в окружении родственников. На последнем снимке изображен получивший тяжелые ранения курдский боец в госпитале, когда его пришла навестить любимая девушка.

World Press Photo является самым престижным международным конкурсом фотографов, ведущим свою историю с 1955 года. Его цель - поддерживать и развивать высокие стандарты в фотожурналистике и фотодокументалистике. В ходе отбора в этом году члены жюри просмотрели 74 тыс. снимков, сделанных 4,3 тыс. фотографов со всего мира.

Во вторник, помимо претендентов на победу в категории "Фотография года", были названы по три претендента на победу в восьми других категориях - "Проблемы современности", "Окружающая среда", "Общие новости", "Долгосрочные проекты", "Природа", "Портреты", "Спорт" и "Горячие новости". Каждая из этих категорий делится на две подкатегории - одиночные снимки и серия фотографий. В общей сложности в число претендентов вошли 44 фотографа из 24 стран.

Победитель конкурса этого года и победители в каждой из категории будут объявлены в ходе торжественной церемонии в Амстердаме 16 апреля.

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Россия
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