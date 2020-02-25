На Ставрополье на противопаводковые мероприятия направят 735 млн рублей в 2020 году

ПЯТИГОРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Ставрополья в 2020 году направят 735 млн рублей на противопаводковые мероприятия, сообщили во вторник в пресс-службе главы региона.

"Всего в 2020 году планируется выполнение противопаводковых работ на сумму 735 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, это будут ремонт двух гидротехнических сооружений в Александровском районе, расчистка русла реки Суркуль в Андроповском районе, русла реки Калаус в районе села Сергиевского Грачевского района. Также будут начаты работы по расчистке русла Калауса и его притоков в Светлограде и продолжено берегоукрепление на реках Кубань и Подкумок.

Отмечается, что к настоящему времени все муниципалитеты Ставрополья получили паспорта готовности к весеннему половодью.

Управление по информполитике правительства края ранее сообщало, что Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края утвердило планы берегоукрепительных работ, ремонта гидротехнических сооружений и очистки русел рек. В ближайшие три года предстоит расчисть русла рек общей протяженностью более 27 км. На расчистку русел рек в этом году на Ставрополье выделено более 170 млн рублей.

Масштабный комплексный план противопаводковых мероприятий был разработан на Ставрополье после майского паводка 2017 года, признанного сильнейшим за последние полвека. В 29 населенных пунктах было подтоплено более 2 тыс. жилых домов и более 3,5 тыс. придомовых территорий.