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Проходящим профессиональное обучение предпенсионерам Москвы повысили стипендию

Размер выплаты составит 12 130 рублей в месяц

МОСКВА, 25 февраля./ТАСС/. Размер стипендии столичным предпенсионерам, участвующим в программе профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, будет увеличен с 11 тыс. 280 рублей до 12 130 рублей в месяц. Об этом во вторник сообщила пресс-служба столичной мэрии по итогам заседания президиума правительства столицы.

"Президиум правительства Москвы принял постановление "О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 17 декабря 2019 г. № 1753-ПП", предусматривающее повышение стипендии гражданам в возрасте 50+, участвующим в программе профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. Право на получение стипендии имеют неработающие и не получающие пенсию участники программы. В 2020 году предпенсионеры Москвы в возрасте 50 + будут получать стипендию в размере 12 130 рублей.", - говорится в материалах.

Программа профессионального обучения и повышения квалификации москвичей предпенсионного возраста была открыта весной 2019 году. В ходе обучения участники программы получают актуальные компетенции и навыки, востребованные на современном рынке труда.

За прошлый год обучение по программе прошли свыше 3,8 тыс. человек. В проекте приняли участие 75 организаций, в т. ч. ведущие колледжи, вузы и учебные центры Москвы. Наиболее востребованными образовательными курсами стали повышение компьютерной грамотности, технологии делопроизводства, кадровый менеджмент, информационные технологии и веб-программирование.

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