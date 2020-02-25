В Мозамбике не менее 20 человек умерли от холеры

ПРЕТОРИЯ, 25 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 20 человек умерли в феврале от холеры на севере Мозамбика в провинции Кабу-Делгаду. Об этом сообщил во вторник новостной портал Channel Africa.

Вспышка холеры началась на островах Матемо и Конго, прилежащих к материковой части Кабу-Делгаду, заявила руководитель отдела здравоохранения провинции Анастасия Лидимба. По ее словам, очагом заболевания стали лагеря, где находятся спасающиеся от исламистских боевиков беженцы.

Лидимба отметила, что на сегодняшний день диагностировано 273 случая заболевания. Власти официально объявили о вспышке холеры в трех районах провинции.

Северные районы Мозамбика - не единственный регион Африки, где выявлены случаи заболевания холерой. С середины минувшего декабря вспышка холеры зафиксирована в странах Африканского Рога. Так, на конец января 2020 года, число заболевших холерой в Эфиопии составило 1045 человек, из них 24 скончались.