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Распространение коронавируса нового типа

Россияне начали отказываться от туров в Италию из-за коронавируса

Чаще всего туристы спрашивают о городах, которые временно изолировали власти страны, отметили в АТОР

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Туроператоры начали получать запросы от российских туристов на аннуляцию туров в Италию, где резко увеличилось количество заражений новым типом коронавируса. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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"Информация о коронавирусе на севере Италии, распространенная в СМИ, вызвала озабоченность туристов, которые планируют свой отдых в стране. Туроператоры констатируют наличие множественных запросов на аннуляцию с удержанием фактически понесенных расходов, но пока немногие из них фактически осуществляются", - отметили в АТОР.

Чаще всего туристы спрашивают о городах, которые временно изолировали итальянские власти. Поскольку речь идет о небольших, связанных с производством, населенных пунктах с 3-5 тыс. жителей, которые не являются популярными у туристов, чаще всего российские путешественники решают пока не отказываться от поездки в Италию, отметили в АТОР.

Чаще других аннулируются индивидуальные поездки на крупные выставочные мероприятия, но в основном потому, что эти мероприятия были отменены, пояснили в ассоциации.

Сейчас в Италии, по предварительным данным, может находиться около 6-7 тыс. организованных туристов из России, а если учитывать самостоятельных путешественников, то порядка 20 тыс., подсчитали в АТОР. Большинство российских организованных туристов (до 40%) сейчас находится в Риме. Также много россиян на горнолыжных курортах Италии, часть находится в экскурсионных турах с посещением нескольких провинций.

Находящиеся в Италии организованные туристы пока не обращались к туроператорам с просьбой о досрочном прекращении отдыха.

"В принимающих компаниях туроператоров сообщают, что организуют программу пребывания туристов в Италии с соблюдением всех рекомендаций властей. У некоторых из них в экскурсионных маршрутах исключается посещение городов и мест, в отношении которых введены ограничения. Вместо них туристам предлагается посещение альтернативных городов и объектов показа", - говорится в сообщении АТОР.

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ИталияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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