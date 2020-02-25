В Лигурии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

ТАСС, 25 февраля. Случай заражения новым коронавирусом впервые зафиксирован в еще одной северной итальянской области - Лигурии. Об этом во вторник сообщил губернатор Джованни Тоти.

"Первый случай коронавируса в Лигурии - речь идет о 72-летней женщине, которая находилась в гостинице в городе Алассио <...> Она госпитализирована в больницу Сан-Мартино", - написал он в Twitter. Ранее из-за риска распространения коронавируса Тоти распорядился закрыть до 1 марта все образовательные учреждения, музеи и библиотеки, а также отменить все общественные мероприятия.

Во вторник на пресс-конференции глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли объявил, что география вируса распространилась также на Тоскану и Сицилию.

В настоящий момент общее число заразившихся в Италии приближается к 290. Большинство из них проживают в северных областях Ломбардия и Венето, где образовались локальные очаги распространения вируса. Как сообщили в посольстве РФ в Италии, граждан России среди заразившихся нет.