В Каталонии подтвердили первый случай заражения коронавирусом

МАДРИД, 25 февраля. /ТАСС/. Первый случай заражения новым коронавирусом подтвержден в испанском автономном сообществе Каталония. Об этом этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в департаменте здравоохранения региона.

"Да, мы подтверждаем [первый случай]", - отметили власти автономии. Речь идет о четвертом инфицированном в Испании, двое из которых уже поправились.

В понедельник вечером власти Канарских островов уведомили о том, что был зафиксирован случай заболевания у гражданина Италии, который отдыхал в регионе. По данным местных СМИ, в гостинице H10 Costa Adeje Palace, где он проживал, отдыхало около тысячи человек, которые теперь помещены в карантин. Среди постояльцев отеля находятся как минимум двое граждан России, подтвердил ТАСС почетный консул РФ на Канарских островах Гонсало Парада.