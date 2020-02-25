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Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

В Каталонии подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Речь идет о четвертом инфицированном в Испании

МАДРИД, 25 февраля. /ТАСС/. Первый случай заражения новым коронавирусом подтвержден в испанском автономном сообществе Каталония. Об этом этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в департаменте здравоохранения региона.

"Да, мы подтверждаем [первый случай]", - отметили власти автономии. Речь идет о четвертом инфицированном в Испании, двое из которых уже поправились.

В понедельник вечером власти Канарских островов уведомили о том, что был зафиксирован случай заболевания у гражданина Италии, который отдыхал в регионе. По данным местных СМИ, в гостинице H10 Costa Adeje Palace, где он проживал, отдыхало около тысячи человек, которые теперь помещены в карантин. Среди постояльцев отеля находятся как минимум двое граждан России, подтвердил ТАСС почетный консул РФ на Канарских островах Гонсало Парада.

Теги
ИспанияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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