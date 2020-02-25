Артамонов: уровень детской смертности в Липецкой области признали самым низким в РФ

ЛИПЕЦК, 25 февраля. /ТАСС/. Уровень детской смертности в Липецкой области по итогам минувшего года признан самым низким в России. Об этом сообщил журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов, комментируя итоги прошедшего в Москве XXII конгресса педиатров.

"По итогам 2019 года у Липецкой области самый маленький показатель смертности детей в возрасте от 0 до 4 лет и от 0 до 17 лет", - сказал Артамонов. Он отметил, что уровень младенческой смертности в области также стал одним из самых низких в стране, и по этому показателю регион делит третье место с Ленинградской областью.

Подобный результат глава администрации связал с комплексной работой, проводимой в рамках нацпроекта "Здравоохранение". В частности, речь идет о модернизации службы материнства и детства и приобретении медоборудования для выхаживания новорожденных в Липецком областном перинатальном центре и областной детской больнице.

Кроме того, заметил Артамонов, была усовершенствована система дистанционного наблюдения за будущими мамами, что позволило на 60% снизить число осложнений при беременности и на 33% сократить количество преждевременных родов. "90% пациенток с высокой группой риска рожают в областном перинатальном центре, доля детей, родившихся с экстремально низкой массой тела, снизилась вдвое",- сказал он.

Он также напомнил, что в текущем году из регионального бюджета выделено более 200 млн рублей на реконструкцию старого здания областного перинатального центра, где разместится областная женская консультация. Это, по словам Артамонова, позволит вывести на новый уровень оказание медпомощи беременным женщинам. Также в реконструированном корпусе перинатального центра планируется создание отделения медико-генетической консультации, лаборатории пренатальной диагностики, центра репродуктивного здоровья и отделения репродуктивной гинекологии.

"Продолжится обновление материально-технической базы медицинских учреждений и обучение врачей-неонатологов, акушеров-гинекологов и анестезиологов-реаниматологов на базе федеральных клинических центров",- заметил глава региона. Он назвал развитие местной системы здравоохранения и сокращение дефицита медицинских кадров одной из важнейших задач для областных властей.