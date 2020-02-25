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Финансовый регулятор Великобритании заявил об утечке личных данных

В общем доступе оказались в основном имена граждан, но в ряде случаев были опубликованы также их адреса и номера телефонов

ТАСС, 25 февраля. Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании во вторник объявило об утечке персональных данных, которая произошла в результате их ошибочной публикации на сайте учреждения. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Согласно размещенной информации, в ноябре 2019 года "некоторая конфиденциальная информация могла попасть в общий доступ". По данным регулятора, на сайте были ошибочно опубликованы сведения, связанные с жалобами граждан, полученными регулятором в период со 2 января 2018 года по 17 июля 2019 года.

В основном в публичном доступе оказались лишь имена граждан, подавших обращение. Однако в некоторых случаях утечке подверглась и конфиденциальная информация, такая как адреса или номера телефонов. В управлении заверили, что финансовая информация, данные платежных карт и пароли раскрыты не были. Как пишет газета The Guardian, всего могли быть опубликованы данные около 1,6 тыс. человек, в половине из этих случаев в сеть попали лишь имена заявителей.

Отмечается, что соответствующая информация уже удалена с сайта, специалисты регулятора провели полный анализ объема раскрытых данных. "Мы незамедлительно предприняли необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем", - заявили представители регулирующего органа.

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Великобритания
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