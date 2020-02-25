Количество обращений в консульство РФ в Иране увеличилось на фоне вспышки коронавируса

ТЕГЕРАН, 25 февраля. /ТАСС/. Количество обращений в консульский отдел российского посольства в Тегеране от граждан РФ с просьбой помочь выехать из исламской республики значительно увеличилось на фоне ситуации с коронавирусом.

"Обращений поступает значительно больше, чем обычно. Мы ставим граждан РФ в известность, что ближайшие рейсы компании "Аэрофлот" переполнены, но пока есть билеты на прямые рейсы до Москвы, которые выполняет иранская авиакомпания Mahan Air ("Махан эйр"), - сообщил во вторник корреспонденту ТАСС источник в консульском отделе российского посольства в Тегеране. - Насколько нам известно, большинство наших студентов собирается улетать из страны".

Он также добавил, что "в настоящее время в Иране находится туристическая группа из РФ, у которой отменили рейс компанией Turkish Airlines". "Мы выясняем, возможно ли их отправить перевозчиком "Махан эйр", - сообщили в консульстве.

Как сообщили корреспонденту ТАСС несколько российских студентов, обучающихся в университетах Тегерана, иностранным учащимся настоятельно рекомендуют в кратчайшие сроки покинуть Иран. Эту позицию представители вузов аргументируют тем, что учебные заведения прекращают работу, а с субботы в столице возможно введение карантина.

Главной проблемой для желающих покинуть страну в эти дни являются меры, принятые рядом государств в ответ на ситуацию в Иране. Так, на фоне сообщений о коронавирусе Армения, Турция и Пакистан временно перекрыли границу с исламской республикой, а Таджикистан, Грузия, Афганистан приостановили авиасообщение со страной. Значительная часть граждан РФ, сталкивающаяся с проблемой выезда, просит о помощи в российском посольстве.

Ситуация в стране

Минздрав Ирана сообщил о первых случаях заражения в исламской республике новым коронавирусом 19 февраля. В тот же день было объявлено о смерти двух пациентов. За следующие три дня страна вышла на второе место в мире после Китая по количеству летальных случаев, вызванных этим заболеванием.

Во вторник Минздрав объявил, что число инфицированных коронавирусом в Иране достигло 95, зафиксировано 15 смертей пациентов. По информации агентства ИРНА, заболевания зафиксированы в 11 провинциях из 31. Самая тяжелая ситуация остается в провинции Кум, где были выявлены первые случаи коронавируса.

На улицах Тегерана ситуация в целом остается спокойной. В обычном режиме работают банки, магазины, государственные учреждения. Большинство жителей столицы перемещаются по городу и ходят на работу без медицинских масок. Нет перебоев в работе коммунальных служб, в прежнем объеме предоставляются услуги связи.

Не видно особого ажиотажа и в аптеках. Медицинские маски и респираторы в наличии есть, правда, как убедился корр. ТАСС, больше двух штук в одни руки не продают.

В то же время появилась информация о том, что в провинции Кум существует явная нехватка медицинских масок. Так, в социальных сетях распространяются фотографии объявлений, якобы сделанные в кумских аптеках, на которых написано: "Масок нет. Пожалуйста, не спрашивайте".

Власти принимают меры

После первых официальных сообщений о заболевших власти Ирана начали регулярно информировать население о текущей ситуации с распространением коронавируса. Ежедневно по телевидению выступают представители министерства здравоохранения страны, сотрудники ведомства часто дают интервью и комментарии местным СМИ. Также о новых случаях заражений и смертей периодически сообщают представители региональных медицинских университетов.

Во вторник министр информационно-коммуникационных технологий Мохаммад Джавад Азари Джахроми заявил, что запускается система информирования населения страны через СМС-уведомления. "Содержания текстовых сообщений будет предоставляться Минздравом", - сказал он.

Одной из самых массовых мер стала отмена занятий в университетах и школах по всему Ирану. Изначально учебные заведения закрыли в провинции Кум, затем распространили эту практику в Тегеране и других районах страны. Министерство здравоохранения издало рекомендацию до 3 апреля продлить действие упомянутой меры по всему Ирану, однако окончательное решение принимают региональные власти.

Наиболее решительные действия принимают власти Кума. Уже 20 февраля в провинцию были направлены дополнительные подразделения сил безопасности. В самом Куме, который является одним из главных учебных и паломнических центров для мусульман-шиитов в мире, запрещено проведение массовых религиозных мероприятий. "Кум в настоящее время находится в положении частичного карантина. Необходимо избегать большого скопления людей", - заявил во вторник замглавы комиссии по вопросам здравоохранения в Междлисе (парламенте) Ирана Сеййед Мортаза Хатами.

Также государственные учреждения отказываются от проведения публичных пресс-конференции. Так, была отменена регулярная встреча журналистов с официальным представителем МИД Ирана Аббасом Мусави, которая должна была состояться в понедельник. Кроме того, во вторник стало известно, что коронавирус обнаружен у замминистра здравоохранения Ираджа Харирчи, который накануне выступал на пресс-конференции правительства. После этого отменили встречу журналистов с представителями департамента печати при министерстве культуры, посвященную текущей ситуации с коронавирусом.