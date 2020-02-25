СПЧ просит СК и Генпрокуратуру проверить расследование жалоб на пытки фигурантов "Сети"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ с просьбой провести проверки расследования по жалобам на пытки фигурантов дела "Сети". Об этом во вторник сообщается на сайте СПЧ.

"Совет сегодня направил запросы в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет России, связанные с расследованием жалоб на пытки со стороны фигурантов уголовного дела "Сети", - говорится в сообщении. "Совет просит внимательно изучить материалы проверок, проведенных военно-следственными органами по заявлениям о пытках, поступившим от фигурантов дела "Сети", а также проверить обоснованность постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенного по результатам проверок, и провести тщательное расследование всех обстоятельств, о которых сообщили заявители", - добавили в СПЧ.