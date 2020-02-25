Суд обязал власти Ингушетии выплатить издательству "Просвещение" долги за учебники

МАГАС, 25 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы обязал Минобразования Ингушетии выплатить более 155 млн рублей долга за поставленные учебники издательству "Просвещение", говорится в картотеке арбитражных дел.

Ранее сообщалось, что издательство подало иск на 167,7 млн рублей к двум министерствам Ингушетии: финансов и образования.

"Арбитражный суд Москвы решил взыскать с Министерства образования и науки Республики Ингушетия в пользу издательства "Просвещение" 155,218 млн рублей. В иске к Ингушетии в лице Минфина республики отказать. Решение может быть обжаловано в течение месяца в арбитражный суд апелляционной инстанции", - говорится в картотеке дел.

Как поясняли ранее ТАСС в Минфине республики, правительство Ингушетии и издательство заключило контракт в 2016 году о поставке учебников в регион на сумму 280,7 млн рублей. В период с 2016 по 2019 годы республикой производилась частичная выплата задолженности.

ТАСС не располагает оперативным комментарием министерств Ингушетии.

"Просвещение" является старейшим российским издательством, основанным в 1930 году. В федеральный перечень учебников Минобрнауки входит около 480 из 1305 наименований.