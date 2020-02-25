Четвертый региональный чемпионат молодых профессионалов WorldSkills открыт в КБР

НАЛЬЧИК, 25 февраля. /Корр. ТАСС Асият Гериева/. Четвертый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) открыли во вторник праздничным концертом в столице Кабардино-Балкарии Нальчике. Чемпионат проходит по 22 наиболее востребованным и актуальным компетенциям для региона в трех возрастных категориях, сообщил зампред правительства республики Марат Хубиев.

"Участниками становятся молодые специалисты, а также опытные педагоги, движение способствует повышению престижа рабочих профессий, мотивирует молодежь на достижение профессиональных успехов. В значительной степени благодаря движению молодых профессионалов развивается система среднего профессионального образования в республике", - сказал Хубиев на открытии.

Председатель комитета парламента КБР по образованию, науке и делам молодежи Нина Емузова, которая ранее руководила профильным министерством, призналась, что в самом начале не надеялась, что региону в столь короткое время удастся достичь таких ощутимых результатов.

"Еще пять лет назад, когда мы только начинали, мы мечтали, что у нас будет современное оборудование, современные помещения и появятся свои эксперты, мечта была столь отдаленной, что, честно говоря, мы сомневались, получится или нет. Я очень рада, что сегодня мы проводим чемпионат в отремонтированных современных помещениях, в соответствии с требованиями, на современном оборудовании, есть свои эксперты, которых мы подготовили и которые сегодня работают профессионально, это казалось очень далеко и невозможно", - добавила она.

Сварщики, швеи, медики и не только

Кирпичная кладка, промышленное садоводство, пошив одежды, навыки по этим и еще двум десяткам профессий будут демонстрировать учащиеся более 30 образовательных учреждений республики. На демонстрационной компетенции "Пошив национального мужского костюма черкеска" проявят свои таланты представители не только КБР, но и Адыгеи, Ингушетии и Северной Осетии.

"Конкурсанты будут выполнять четыре модуля: фасонное плетение пуговицы и украшения для башлыка, изготовление газырьниц, изготовление газырей. На заключительном этапе они, к концу завтрашнего дня, должны представить готовое изделие, у каждого из участников на манекенах будут висеть такие костюмы", - рассказал гид в компетенции Заур Тлехураев. Данная демонстрационная компетенция проводится третий год, в регионе надеются, что в будущем она выйдет на федеральный уровень.

Работа уже идет и в сварочных цехах, и на площадках, где ребята демонстрируют свои умения, выстраивая целые стены из гипсокартона, облицовщики плиткой выкладывают на стенах предложенный жюри рисунок.

Востребованные специальности

Знакомясь с конкурсантами и экспертами, Хубиев подчеркивает, что чемпионат призван поднять престиж среднего профессионального образования. "Ребята, которые сегодня находятся в тени, не имеют возможности себя реализовать, а на этой площадке присутствуют работодатели и наблюдают за молодыми специалистами. Такие специалисты всегда нужны", - отметил он в разговоре с журналистами, подчеркнув, что региональный конкурс вышел на качественно новый уровень. "В этом году у конкурсантов появились совершенно другие условия, и новые помещения, и новое, самое перспективное оборудование, которое есть сегодня на рынке. Есть случаи, когда уже конкурсанты в роли экспертов выступают, это говорит о том, что людям это интересно", - сказал он, отметив, что среди участников есть ребята с "золотыми" руками.

Министр труда и социальной защиты КБР Алим Асанов отметил, что участники имеют все шансы на трудоустройство. "Все профессии, которые сегодня участвуют на чемпионате, востребованы на рынке труда. Есть новые профессии, соответственно, их должны увидеть и работодатели, есть специальности, которые появились в последние годы, такая, как сухая кладка, новые виды сварки, есть аргонные сварщики, есть сварщики, которые сваривают алюминий, все востребовано, они все найдут работу", - сказал он ТАСС.

О чемпионате

Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkillsRussia) в КБР проходит 25-27 февраля в четвертый раз по 22 компетенциям (профессиям) на семи площадках на базе профессиональных образовательных организаций. В программу чемпионата в 2020 году включены четыре новые компетенции: "Ортопедическая стоматология", "Кирпичная кладка", демонстрационная компетенция "Промышленное садоводство", в юниорах добавляется "Дошкольное воспитание". В чемпионате участвуют 116 конкурсантов, 172 эксперта, 243 волонтера.

Во время чемпионата будет проходить деловая программа с участием представителей министерств КБР, предприятий, фирм и компаний, заинтересованных в подготовке высококвалифицированных рабочих кадров для различных сфер экономики республики.

Worldskills (в России - "Молодые профессионалы") - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки, как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и насчитывает 80 стран-участниц. Россия стала 60-м членом организации WorldSkills International в 2012 году.