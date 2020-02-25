Представитель ВОЗ заявил о необходимости повышения готовности к борьбе с коронавирусом

ТАСС, 25 февраля. Государства по всему миру должны быть готовы к принятию срочных мер для борьбы с новым коронавирусом, чтобы предотвратить пандемию. Об этом заявил во вторник в Женеве доктор Брюс Эйлвард, возглавляющий передовую группу экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в сфере борьбы с вирусом 2019-nCoV, информирует агентство Reuters .

По его словам, власти стран должны обеспечить достаточное количество койко-мест в больницах и доступность средств индивидуальной защиты, а также в случае необходимости создать изоляционные зоны. Эйлвард привел в пример "поразительную мобилизацию" ресурсов в Китае, которая, по его словам, показала, как решительные политические шаги могут помочь остановить распространение вируса. "Китай знает, как сохранить людям жизнь", - добавил он.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в крупном китайском городе Ухань. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более чем 30 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2663 летальных исхода, выздоровели более 27,2 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 77,6 тыс.