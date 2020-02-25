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Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Reuters: в Румынии зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом

По данным агентства, инфицированный вернулся в Румынию три недели назад из Италии
Описание
© EPA-EFE/LUCA ZENNARO, архив
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ТАСС, 25 февраля. Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован во вторник в Румынии. Об этом со ссылкой на местное телевидение сообщило агентство Reuters.

По его данным, инфицированный вернулся в Румынию три недели назад после посещения Италии. На данный момент он помещен на карантин в одну из инфекционных больниц Бухареста.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более чем 30 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2663 летальных исхода, выздоровели более 27,2 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 77,6 тыс.

Теги
РумынияРаспространение коронавируса нового типа
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