Полиция опровергла информацию об аресте участников массовых протестов в Новых Санжарах

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Полиция Полтавской области опровергла информацию об избрании меры пресечения четырем подозреваемым в организации массовых беспорядков в Новых Санжарах, куда были доставлены эвакуированные из Китая граждане.

"В Октябрьском районном суде Полтавы рассматривается ходатайство об избрании двум лицам меры пресечения. Также подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения другим фигурантам уголовного дела. Приносим извинения за неточную информацию", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте Нацполиции по Полтавской области.

Ранее, 22 февраля, Октябрьский районный суд Полтавы отправил под домашний арест участника массовых протестов, подозреваемого в попытке наезда на сотрудников Национальной гвардии во время столкновений в Новых Санжарах.

Эвакуация украинцев из Китая

20 февраля власти Украины эвакуировали самолетом из китайского города Ухань, где произошла вспышка коронавируса, 73 человека, среди которых 45 украинских граждан и 28 иностранцев. После приземления лайнера в Харькове людей автобусами повезли для прохождения двухнедельного карантина в санаторий Нацгвардии Украины в поселке Новые Санжары Полтавской области.

Известие о размещении в поселке эвакуированных из Китая вызвало протест местных жителей. Они пытались перекрыть въезд в поселок и не пропустить колонну на территорию санатория. Во время акции протестующие забросали камнями автобусы и сопровождавших их на автомобилях полицейских, девять стражей порядка получили ранения. Президент Украины Владимир Зеленский, оценивая события в Новых Санжарах, сравнил страну с Европой Средневековья.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 33 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2663 летальных исхода, выздоровели более 27,2 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 77,6 тыс.