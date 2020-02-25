Москалькова рассказала о состоянии здоровья отпущенных на работу украинских моряков

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что состояние здоровья украинских моряков, отпущенных на свободу, удовлетворительное.

Ранее во вторник уполномоченный по правам человека в Республике Крым Лариса Опанасюк сообщила ТАСС, что четверо украинских моряков, задержанных 15 февраля за незаконный вылов рыбы в российской акватории Азовского моря и арестованных за неповиновение законным требованиям ФСБ, отпущены.

"На сегодняшний день состояние здоровья капитана и его команды удовлетворительное. Как я всегда говорю, каковы бы ни были политические сложности, уполномоченный несет гуманитарную миссию. Самое главное для нас - помощь людям", - написала Москалькова в своем инстаграм-аккаунте.

Она также отметила, что с момента задержания моряков ситуация находилась на "постоянном контроле". "Уполномоченный по правам человека в Республике Крым посетила задержанных, проверила их материально-бытовое, медико-санитарное обеспечение, соблюдение всех норм в изоляторе временного содержания", - сообщается в публикации.

15 февраля пресс-служба погрануправления ФСБ России по Республике Крым сообщила, что российские пограничники задержали в западной части Азовского моря у берегов Крымского полуострова маломерное судно. На борту находились четверо граждан Украины без документов, удостоверяющих личности. Капитан не выполнил требование пограничного наряда об остановке и попытался скрыться. После задержания судна в ходе проверки был обнаружен улов - 290 экземпляров камбалы-калкан. Все члены экипажа признали факт незаконного вылова рыбы.

Керченский городской суд 16 февраля арестовал четверых украинцев на 10 суток. Они были признаны виновными в совершении административного правонарушения по ч. 4 ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов федеральной службы безопасности в связи с исполнением им служебных обязанностей, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей").