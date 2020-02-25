Мэр Саратова попросил прокуратуру проверить законность сноса памятника погибшим в годы ВОВ

ТАСС, 25 февраля. Глава Саратова Михаил Исаев обратился к прокуратуре региона с просьбой проверить законность сноса мемориального комплекса, посвященного работникам авиационного завода, погибшим во время Великой Отечественной войны. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Публикация от Михаил Исаев (@isaev.mixail) 25 Фев 2020 в 6:40 PST

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"Прошу областную прокуратуру провести проверку по факту сноса мемориального комплекса, и в случае выявления нарушений принять меры прокурорского реагирования", - написал мэр.

Исаев сообщил, что памятник находился на территории Саратовского авиационного завода и был снесен в 2000-х годах. Данный вопрос, во время визита в Саратов председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина, поднял ветеран завода, который рассказал о сносе мемориального комплекса.

Глава города отметил, что необходимо восстановить историческую справедливость, а также наказать виновных.