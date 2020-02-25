Мэр Саратова попросил прокуратуру проверить законность сноса памятника погибшим в годы ВОВ

ТАСС, 25 февраля. Глава Саратова Михаил Исаев обратился к прокуратуре региона с просьбой проверить законность сноса мемориального комплекса, посвященного работникам авиационного завода, погибшим во время Великой Отечественной войны. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
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В мой адрес во время проведения личных встреч с населением поступают обращения по вопросу сноса мемориального комплекса, посвященного работникам авиационного завода, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, ранее расположенного на территории Саратовского авиационного завода и снесенного в 2000-х годах. Прошу областную прокуратуру провести проверку по факту сноса данного мемориального комплекса и в случае выявления нарушений принять меры прокурорского реагирования. Необходимо не только наказать виновных, но и восстановить историческую справедливость. Особенно актуален данный вопрос в Год памяти и славы. На эту тему выступил с критикой и возмущением спикер Государственной Думы Вячеслав Викторович Володин @volodin.saratov во время последнего визита.
"Прошу областную прокуратуру провести проверку по факту сноса мемориального комплекса, и в случае выявления нарушений принять меры прокурорского реагирования", - написал мэр.
Исаев сообщил, что памятник находился на территории Саратовского авиационного завода и был снесен в 2000-х годах. Данный вопрос, во время визита в Саратов председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина, поднял ветеран завода, который рассказал о сносе мемориального комплекса.
Глава города отметил, что необходимо восстановить историческую справедливость, а также наказать виновных.