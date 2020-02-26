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В Кремлевском дворце состоялся концерт по случаю празднования буддийского Нового года

В нем приняли участие более 300 артистов из Улан-Удэ

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Дни культуры Республики Бурятия, посвященные празднованию Сагаалгана - Нового года по лунному календарю, открылись во вторник в Москве. В Государственном Кремлевском дворце состоялся концерт и выставка, гостей приветствовал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, который зачитал приветствие от имени президента России Владимира Путина.

"Важно, что российские буддисты бережно хранят и передают из поколения в поколение традиции предков, буддийские общины активно участвуют в жизни страны, вносят весомы вклад в гармонизацию межрегиональных и межрелигиозных отношений. Пусть наступающий год для вас будет счастливым и благополучным, принесет успехи в добрых делах и начинаниях", - сказал Кириенко.

Для участия в праздничном концерте в Москву приехали более 300 артистов из Улан-Удэ. Представление метафорически охватило пять стихий учения буддизма. Каждая из частей имела свое название: "Стихия воды", "Стихия земли", "Стихия дерева", "Стихия огня" и "Стихия металла". Выступили солисты Театра оперы и балета им. Г. Ц. Цыдынжапова - оперные певцы и балетная труппа, зрители увидели фрагменты из легендарного балета "Красавица Ангара".

Государственный национальный театр "Байкал" показал национальные танцы бурят. Свое искусство продемонстрировали гимнасты и акробаты Государственного цирка Бурятии. Также с номерами, отражающими культуру старообрядцев, казаков из Бурятии выступили Театр народной музыки и танца "Забава", Народный ансамбль "Судьбинушка". Порадовали зрителей своими выступлениями и творческие коллективы из республик Калмыкия и Тува - жители этих регионов также исповедуют буддизм.

В Гербовом зале Кремля развернулась выставка, рассказывающая о культуре и быте бурят и других народов, живущих в республике. Гости праздника смогли увидеть экспозицию произведений всемирно известных бурятских художников: скульптора Даши Намдакова, живописца Зорикто Доржиева, ювелира Жигжита Баясхаланова. Особый интерес у посетителей вызвал Атлас тибетской медицины, искусство врачевания эмчи-лам (буддийские священнослужители - лекари) и предсказания ламы-астролога. Они специально приехали в Москву, чтобы в дни празднования Сагаалгана в Кремлевском дворце познакомить жителей столицы России со своими учениями.

"Для любого праздника важно, чтобы на лицах людей появлялись улыбки, поднималось настроение, это мы видим на празднике, который сейчас проходит в Москве. Думаю, что людям будет интересно познакомиться с историей и традициями Бурятии не только здесь, в Государственном Кремлевском дворце, но и побудит их посетить республику, а, может быть, и другие дальневосточные регионы, познакомиться с Дальним Востоком и его многообразием: уникальной природой, богатой культурой, национальными традициями, возможностями для работы и жизни", - сказал журналистам приехавший поздравить жителей Бурятии и гостей праздника вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Празднование Сагаалгана

Буддисты России начали празднование 24 февраля, именно в этот день наступил Год Белой металлической мыши. С завершением предыдущего года - года Желтой земляной свиньи - закончился традиционный в буддизме 12-летний цикл и начинается новый: мышь как животное - символ года стоит в нем первой и олицетворяет новый жизненный этап. С ним буддисты связывают много надежд, поэтому празднование должно быть особенным.

26 февраля Дни культуры Бурятии в Государственном Кремлевском дворце продолжатся. Праздник Сагаалган буддисты России по традиции будут отмечать целый месяц.

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