Каникулы в школе при посольстве РФ в Японии начнутся раньше срока из-за коронавируса

ТОКИО, 26 февраля. /ТАСС/. Начало весенних каникул в школе при посольстве России в Японии было решено перенести из-за ситуации с распространением в стране коронавируса. Об этом говорится в сообщении посольства в Facebook , опубликованном в среду.

"В связи с осложнением эпидемиологической ситуации по коронавирусу <...> начало весенних каникул в школе при посольстве России в Японии переносится с 21 марта с. г. на 27 февраля с. г. Школьные каникулы продлятся с 27 февраля по 9 марта", - говорится в сообщении посольства. В российском диппредставительстве также подчеркнули, что на указанный период будут приостановлены внеурочные занятия, а также занятия в кружках и секциях, проводимых в школе.

К настоящему времени число случаев заражения новым коронавирусом на территории Японии превысило 860. Большинство заразившихся - 691 человек - это пассажиры и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, который уже более двух недель находится на карантине в порту города Иокогама. Четверо зараженных в Японии умерли.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в крупном китайском городе Ухань. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более чем 30 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2663 летальных исхода, выздоровели более 27,2 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 77,6 тыс.