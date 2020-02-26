СМИ: власти Китая поместили на карантин 94 пассажира с рейса Сеул - Нанкин

ПЕКИН, 26 февраля. /ТАСС/. Китайские власти поместили на карантин 94 пассажира с рейса авиакомпании Asiana Airlines OZ349 из Сеула в Нанкин после выявления в самолете трех человек с высокой температурой. Об этом сообщила в среду газета "Синьцзинбао" .

По ее данным, лица с подозрением на новый коронавирус - граждане КНР, не посещавшие в последнее время китайскую провинцию Хубэй, где была зафиксирована самая мощная вспышка заболевания. Всего на борту насчитывалось 166 пассажиров. Из них изолированы все находившиеся на расстоянии трех рядов кресел от тех, у кого выявлены симптомы.

Помещенные на карантин доставлены на автобусе в специально обустроенную гостиницу, где за ними ведут постоянное наблюдение медики.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе в центре Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 35 странах, включая Россию. Согласно официальным данным, число летальных исходов в Китае составило более 2,7 тыс., выздоровели около 29,7 тыс. человек, общее число случаев заражения превысило 78 тыс.