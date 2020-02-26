Посольство РФ в США направило в Госдеп ноты протеста в связи с переводом Бута в спецблок

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Посольство России в США направило в Госдепартамент ноты протеста в связи с переводом россиянина Виктора Бута в спецблок строгого режима тюрьмы города Марион (штат Иллинойс). Об этом корреспонденту ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе российской дипмиссии.

В связи с такими действиями "в адрес Госдепартамента были направлены соответствующие ноты протеста", уточнили в посольстве. "Призвали власти США отменить необоснованно жесткие меры. В ближайшее время дипломаты посольства планируют осуществить консульский визит к соотечественнику", - заключили в дипмиссии.

Во вторник супруга россиянина Алла Бут сообщила в Facebook, что "Виктора "закрыли" в особом блоке, без связи". "Ваша поддержка - жизнь для него", - отметила Бут.

Виктор Бут был задержан в 2008 году в столице Таиланда на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Против него выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которая считается в США террористической. В 2010 году Бута экстрадировали в Соединенные Штаты. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюремного заключения, его также оштрафовали на $15 млн.