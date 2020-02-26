Майкл Блумберг считает обоснованными опасения относительно коронавируса в США

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, добивающийся выдвижения кандидатом в президенты США от Демократической партии, считает обоснованными опасения относительно нового коронавируса, из-за которых снижаются ключевые индексы на фондовых торгах. Об этом он заявил во вторник на проходящих в Чарлстоне (штат Южная Каролина) теледебатах демократов. Трансляцию ведет телеканал CBS.

Блумберг отметил, что из-за решений президента США Дональда Трампа американские власти сейчас не располагают достаточными ресурсами, чтобы предотвратить распространение коронавируса. "Президент два года назад уволил специалиста по пандемиям, - сказал экс-мэр. - Так что нет никого, кто мог бы сказать, что нам нужно делать". "Он сократил финансирование Центров по контролю и профилактике заболеваний. Так что у нас нет необходимого уровня организации", - добавил Блумберг.

"Это очень серьезно. Как вы видите, фондовые рынки падают, потому что люди испытывают серьезную обеспокоенность. И они правы, поскольку у нас нет тех, кто может принять меры", - сказал Блумберг.

Ключевые индексы значительно сократились в понедельник и во вторник по итогам торговых сессий на Нью-Йоркской фондовой бирже. Снижение основных котировок вызвано опасениями, что распространение коронавируса может нанести ущерб мировой экономике.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более чем 35 странах, включая Россию.

Власти Китая зафиксировали в стране 2715 летальных исходов, выздоровели более 29,7 тыс. человек, число случаев заражения за все время распространения вируса превысило 78 тыс.