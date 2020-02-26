20 вопросов президенту: Путин о первых шагах в реализации нацпроектов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Майкл Блумберг считает обоснованными опасения относительно коронавируса в США

Бывший мэр Нью-Йорка отметил, что из-за решений президента США Дональда Трампа американские власти сейчас не располагают достаточными ресурсами, чтобы предотвратить распространение коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, добивающийся выдвижения кандидатом в президенты США от Демократической партии, считает обоснованными опасения относительно нового коронавируса, из-за которых снижаются ключевые индексы на фондовых торгах. Об этом он заявил во вторник на проходящих в Чарлстоне (штат Южная Каролина) теледебатах демократов. Трансляцию ведет телеканал CBS.

Блумберг отметил, что из-за решений президента США Дональда Трампа американские власти сейчас не располагают достаточными ресурсами, чтобы предотвратить распространение коронавируса. "Президент два года назад уволил специалиста по пандемиям, - сказал экс-мэр. - Так что нет никого, кто мог бы сказать, что нам нужно делать". "Он сократил финансирование Центров по контролю и профилактике заболеваний. Так что у нас нет необходимого уровня организации", - добавил Блумберг.

"Это очень серьезно. Как вы видите, фондовые рынки падают, потому что люди испытывают серьезную обеспокоенность. И они правы, поскольку у нас нет тех, кто может принять меры", - сказал Блумберг.

Ключевые индексы значительно сократились в понедельник и во вторник по итогам торговых сессий на Нью-Йоркской фондовой бирже. Снижение основных котировок вызвано опасениями, что распространение коронавируса может нанести ущерб мировой экономике.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более чем 35 странах, включая Россию.

Власти Китая зафиксировали в стране 2715 летальных исходов, выздоровели более 29,7 тыс. человек, число случаев заражения за все время распространения вируса превысило 78 тыс.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Крыму впервые представили рассекреченные рисунки Керченского моста 1944-1945 годов
Всего представлено более 20 копий ранее засекреченных графических работ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС