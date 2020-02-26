20 вопросов президенту: Путин о первых шагах в реализации нацпроектов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

СМИ: Сеул призвал другие страны не вводить ограничения на въезд из Южной Кореи

В южнокорейский МИД пригласили дипломатов из 103 стран

СЕУЛ, 26 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 24 страны и территории ввели ограничения на въезд иностранцев, побывавших в Республике Корея, в связи с чем Сеул призвал зарубежные государства воздержаться от таких мер. Об этом сообщил в среду телеканал KBS со ссылкой на представителя южнокорейского МИД.

По его данным, во вторник администрация Гонконга (специальный административный район КНР) в связи с распространением нового коронавируса ввела полный запрет на въезд всех иностранцев, прибывших из Южной Кореи. Власти Тайваня (провинция КНР) начали в обязательном порядке помещать всех прибывших из Республики Корея в двухнедельный карантин. 14-дневный карантин в отношении побывавших в городе Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто вводится во Вьетнаме.

В этой связи в южнокорейский МИД пригласили дипломатов из 103 стран, призвав воздержаться от принятия чрезмерно жестких мер в отношении прибывших из Южной Кореи, где число зараженных новым коронавирусом уже превысило 1,1 тыс. человек, отмечает телеканал.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в крупном китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более чем 35 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2715 летальных исходов, выздоровели более 29,7 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78 тыс.

Теги
КитайРеспублика КореяРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Число зараженных коронавирусом в Таиланде увеличилось до 40
При этом вылечились 24 человека
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС