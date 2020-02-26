СМИ: Сеул призвал другие страны не вводить ограничения на въезд из Южной Кореи

СЕУЛ, 26 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 24 страны и территории ввели ограничения на въезд иностранцев, побывавших в Республике Корея, в связи с чем Сеул призвал зарубежные государства воздержаться от таких мер. Об этом сообщил в среду телеканал KBS со ссылкой на представителя южнокорейского МИД.

По его данным, во вторник администрация Гонконга (специальный административный район КНР) в связи с распространением нового коронавируса ввела полный запрет на въезд всех иностранцев, прибывших из Южной Кореи. Власти Тайваня (провинция КНР) начали в обязательном порядке помещать всех прибывших из Республики Корея в двухнедельный карантин. 14-дневный карантин в отношении побывавших в городе Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто вводится во Вьетнаме.

В этой связи в южнокорейский МИД пригласили дипломатов из 103 стран, призвав воздержаться от принятия чрезмерно жестких мер в отношении прибывших из Южной Кореи, где число зараженных новым коронавирусом уже превысило 1,1 тыс. человек, отмечает телеканал.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в крупном китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более чем 35 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2715 летальных исходов, выздоровели более 29,7 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78 тыс.