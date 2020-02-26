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Первая станция для зарядки электромобилей откроется на Камчатке летом

Она появится в Петропавловске-Камчатском
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© Сергей Шахиджанян/ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 февраля, /ТАСС/. Первая станция по зарядке электромобилей откроется в Петропавловске-Камчатском уже этим летом. Об этом сообщил ТАСС депутат законодательного собрания Камчатского края Анатолий Кирносенко.

"Пилотная электрозарядная станция на Камчатке будет установлена в период с августа по октябрь в Петропавловске-Камчатском. Еще по одной станции в ближайшем обозримом будущем запланировано открыть в Вилючинске и Елизово", - сказал Кирносенко.

Он добавил, что с целью поощрения перехода жителей края на электромобили для владельцев таких машин введен понижающий коэффициент 0,5 на транспортный налог, и они платят в два раза меньше.

Себестоимость зарядки электромобиля в крае составляет около 100 рублей на 150 километров. При заправке традиционным методом на это расстояние расходуется топлива в среднем на тысячу рублей. Однако сейчас владельцы электромобилей на Камчатке, чтобы зарядить свой транспорт пользуются домашними розетками, выбрасывая из окна удлинители. Именно поэтому пока доля такого вида транспорта в регионе невелика - всего 0,14 % от общего количества.

Лидером по количеству сети автозарядных станций для электромобилей на Дальнем Востоке является Приморье - в регионе установлено 10 станций. Есть подобная сеть и в Благовещенске Амурской области. Власти Сахалинской области также намерены в 2020 году установить в регионе 15 заправок для электромобилей.

Теги
РоссияКамчатский крайДальний Восток
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