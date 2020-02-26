Число зараженных коронавирусом в Таиланде увеличилось до 40

БАНГКОК, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Таиланда подтвердили три новых случая заражения коронавирусом среди граждан страны. Об этом объявили в среду представители министерства здравоохранения королевства на пресс-конференции.

По их данным, двое из трех новых пациентов - пожилые мужчина и женщина, которые недавно вернулись из Японии. Третьим зараженным оказался их родственник, с которым они контактировали, вернувшись из поездки. Таким образом, общее число подтвержденных в королевстве случаев заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, достигло 40, вылечились 24 человека.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в крупном китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более чем 35 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2715 летальных исходов, выздоровели более 29,7 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78 тыс.