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Зиничев призвал усилить подготовку сотрудников Единой дежурно-диспетчерской службы

Глава МЧС подчеркнул, что ни профильное министерство, ни руководство в подразделениях на местах не может позволить, чтобы экстренные звонки от населения принимал неподготовленный человек

БАРНАУЛ, 26 февраля. /ТАСС/. Подготовка инспекторов Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) в регионах РФ должна быть усилена, так как эти люди - первые, кто получает информацию о чрезвычайных ситуациях и решает, в какие ведомства обращаться в первую очередь. Об этом заявил глава МЧС Евгений Зиничев в среду в Барнауле на совещании по подготовке Алтайского края и Республики Алтай к сезонам паводков и лесных пожаров.

"Необходимо усилить подготовку диспетчеров ЕДДС, мы должны понимать, что они до подхода главных сил и совещаний по ЧС принимают решения, информируют [ответственных за спасание людей и предотвращение ЧС]", - сказал Зиничев, отметив, что повышенное внимание к этой теме должно уделяться и в учебных центрах.

Глава МЧС подчеркнул, что ни профильное министерство, ни руководство в подразделениях на местах не может позволить, чтобы экстренные звонки от населения принимал неподготовленный человек, который не знает, куда обращаться с этой информацией в первую очередь и какие ведомства вызывать.

Он также отметил, что в Сибири члены комиссий знают алгоритм своих действий при ЧС, основная задача на местах - минимизировать ущерб и защитить людей даже при наихудшем сценарии развития событий.

Алтайский край и Республика Алтай, подготовке к половодью которых посвящено совещание в Барнауле, - паводкоопасные регионы. Оба региона пострадали от сильнейшего за последние 50 лет паводка в 2014 году и понесли миллиардные убытки.

Теги
РоссияЗиничев, Евгений Николаевич
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