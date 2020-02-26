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В КБР уволили главврача районной больницы, где персонал распивал алкоголь в рабочее время

От должности также отстранили регистратора медучреждения

НАЛЬЧИК, 26 февраля. /ТАСС/. Министр здравоохранения Кабардино-Балкарии (КБР) Рустам Калибатов уволил главного врача Терской районной больницы, в которой медперсонал распивал спиртное в рабочее время, уволены заведующая педиатрией лечебного учреждения и регистратор. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона в среду.

Ранее в социальных сетях появилось видео, снятое посетительницей детской поликлиники, которая не нашла на рабочих местах врачей и зашла в ординаторскую, где медперсонал вместе с заведующей поликлиникой отмечал праздник. Автор видео говорит, что время съемки 11 часов утра, а врачи спрятали под стол бутылку со спиртным.

"В соответствии с действующим законодательством главный врач больницы приказом министра отстранена от занимаемой должности. В учреждении развернута комплексная проверка, по итогам которой будут приняты и другие меры организационного порядка. По результатам служебной проверки руководством больницы 22 февраля вынесено решение об увольнении регистратора и заведующей педиатрическим отделением, остальным сотрудникам объявлены строгие выговоры с занесением в личное дело", - говорится в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что инцидент в поликлинике ЦРБ Терского района вызвал возмущение жителей республики.

"Руководством Минздрава КБР дана крайне отрицательная оценка действиям сотрудников медучреждения, инициирована проверка", - отметили в министерстве.

Теги
РоссияКабардино-Балкария
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