Власти китайской провинции Хайнань начали кампанию по пресечению торговли дикими животными

ХАЙКОУ /Китай/, 26 февраля. /ТАСС/. Власти южнокитайской провинции Хайнань приступили к выполнению масштабной кампании по защите лесной фауны, пресечению торговли дикими животными и продуктами из их мяса. Как сообщило управление общественной безопасности региона, она продлится в течение трех лет.

"Мы призываем население проявлять активность и информировать власти о противозаконных действиях в отношении диких животных, с целью пресечения соответствующих правонарушений, - говорится в заявлении ведомства. - Полиция обязуется сохранять строгую конфиденциальность и предоставлять вознаграждения за выявление нелегальных поставок".

Решение властей о прекращении торговли дикими животными связано с профилактическими мерами в условиях распространения в КНР коронавируса, источником которого, по мнению китайских экспертов, стали летучие мыши и панголины. Ранее сообщалось, что эпицентром распространения вируса стал оптовый рынок морепродуктов в городе Ухань, на котором продавалось также мясо диких животных.

Согласно официальным данным, за последние дни на Хайнане были закрыты более 260 магазинов, торговавших дикими животными, а также свыше 800 частных зверинцев, где представители лесной фауны выращивались в искусственных условиях. Кроме того, полиция провела более 30 тыс. проверок на местных сельскохозяйственных рынках и 28 тыс. инспекций в ресторанах.

Согласно официальной статистике, количество инфицированных коронавирусом на острове Хайнань составило 168, из них вылечились 124 человека. Благодаря своевременным эффективным мерам администрация провинции смогла предотвратить массовое распространение заболевания. За последнюю неделю ситуация заметно улучшилась: восстановлена работа объектов туризма, банков и общественного транспорта.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в трех десятках стран, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2715 летальных исходов, выздоровели более 29,7 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78 тыс.