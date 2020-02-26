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Распространение коронавируса нового типа

В Австрии скончалась итальянская туристка, которая могла быть заражена коронавирусом

В австрийском правительстве сообщили, что речь о закрытии границы с Италией пока не идет

ВЕНА, 26 февраля. /ТАСС/. Туристка из Италии скончалась в австрийском городе Бад-Кляйнкирххайм (федеральная земля Каринтия). Врачи подозревают, что она могла быть заражена коронавирусом нового типа. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства Каринтии.

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56-летняя итальянка проживала в апартаментах, которые после ее смерти закрыли на карантин. У всех постояльцев берут анализы. Власти пытаются установить, с кем могла контактировать скончавшаяся женщина.

Первые два случая заражения новым коронавирусом были зафиксированы накануне в австрийской федеральной земле Тироль у двоих граждан Италии. Пара приехала из итальянской области Ломбардия. Их поместили в карантин, состояние заразившихся оценивается как стабильное.

В Минздраве Австрии сообщили, что речь о закрытии границы с Италией из-за распространения вируса пока не идет.

Теги
АвстрияИталияРаспространение коронавируса нового типа
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