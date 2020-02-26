Совфед одобрил закон о бесплатном горячем питании для учащихся младших классов

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о предоставлении бесплатного горячего питания учащимся начальной школы (с первого по четвертый классы).

Закон включает в себя внесенные президентом РФ ко второму чтению поправки в целях реализации положений его послания Федеральному собранию от 15 января 2020 года, которые позволят обеспечить бесплатным питанием детей, обучающихся в начальной школе, начиная с 1 сентября 2020 года с учетом переходного периода до 1 сентября 2023 года. Согласно закону, учащиеся младших классов должны будут обеспечиваться бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день, а в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток. Финансирование будет идти за счет средств из федерального, региональных, местных бюджетов и иных источников, отвечать за обеспечение горячим питанием будет учредитель школы. Устанавливается возможность предоставления бюджетам субъектов РФ субсидий из федерального бюджета на софинансирование организации горячего питания на условиях, определяемых правительством РФ.

Закон одновременно устанавливает обязательное наличие горячего питания для детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам, программам среднего профобразования, для детей, пребывающих в организациях отдыха и оздоровления. Школы и детские лагеря обязаны размещать на своих сайтах ежедневное меню и учитывать предоставляемые родителями сведения о состоянии здоровья ребенка.

Инициативой также вводится понятие "здоровое питание", закрепляются его принципы, особенности организации качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных групп населения. Ряд нововведений выходит за пределы вопроса школьного питания и касается обеспечения трехразовым питанием и таких социальных групп, как инвалиды и пациенты социальных учреждений. Запрещается обращение опасных или некачественных продуктов, а также тех, которые не имеют предусмотренной законодательством маркировки.

Как говорится в заключении профильного комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, "в настоящее время в структуре выявленных заболеваний среди детей значительное место занимают болезни органов пищеварения". "Учитывая особую значимость качественного питания для здоровья детей и их развития, федеральный закон предусматривает специальную главу, определяющую особенности организации питания детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей", - отмечается в документе.

Мониторинг реализации закона

Как сообщил глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Алексей Майоров, комитет начал работу в целях реализации норм закона. "Мы направили запросы в регионы с целью получить актуальную информацию о реальной готовности необходимой инфраструктуры, оборудования столовых и буфетов, налаженной системы снабжения и качества продуктов для организации бесплатного горячего питания. Хочу обратиться к коллегам поставить этот вопрос на контроль и информировать наш комитет об имеющихся проблемах", - сказал сенатор.

Он добавил, что анализ такой информации поможет в выработке решений по оказанию практической помощи регионов.

По словам Майорова, теме обеспечения школьников горячим питанием будет посвящено заседание Совета законодателей 24 апреля 2020 года. Кроме того, он отметил, что для своевременной реализации норм закона правительству и федеральным органам исполнительной власти потребуется оперативное принятие ряда подзаконных актов. "Будем обеспечивать парламентский контроль за решением данной задачи", - подчеркнул глава комитета СФ.

Он также напомнил, что законопроект в сфере детского питания разрабатывался совместно с другими комитетами и федеральными органами исполнительной власти с 2017 года в соответствии с поручением председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Законодательная инициатива была внесена на рассмотрение спикерами обеих палат парламента, а также рядом депутатов, в том числе руководителями всех парламентских фракций.